台灣連續253天本土零確診破功，中央流行疫情指揮中心昨（22）日公布1起本土案例，案771的「廣達妹」因為與案765的外籍男機師有長達5天的密切接觸感染。在廣達旗下集團任職的廣達妹，確診消息一出，網路也瘋傳聲稱是廣達妹的多張辣照，但最後被證實是烏龍一場，照片女主角其實是大馬正妹網紅妃妃（lynnyuyi530）。

大網正妹網紅妃妃擁有天使臉孔與火辣身材，IG擁有超過27萬粉絲追隨，此次因為照片遭誤傳為確診的台灣廣達妹，知名度大漲，IG更有不少台灣網友留言朝聖「紐機師事件朝聖」、「妳是跟機師密切往來的那位嗎？新聞登了耶」、「765嗎」、「COVID-19」。

其實妃妃不僅身材火辣，個性也超嗆辣，昔日更曾開嗆酸民：「老娘告訴你，全身都是打造出來的，從不隱瞞，還share了不知道多少次，不止這樣，好多美女都是經過我的手、我介紹建議。」大爆網友追蹤的網美中，10個有8個都是加工的，從不諱言自己是人工美女。

妃妃曾大方公開整型前照片，坦承自己是人工美女。(取自妃妃IG)

妃妃IG照片尺度一張比一張還火辣，也讓網友好奇家人是如何看到她的性感路線？對此，她坦言家人從一開始的不理解，如今已經能坦然接受她的打扮與喜好，因為這些性感舉動已是她事業的一部分。

(中時新聞網)