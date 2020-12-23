台灣引以為傲的零本土確診昨(22日)破功，案765不配合的囂張態度已成全民公敵。不過昨(22日)有網友匿名爆料，信義區某公司來了2名新加坡短期商務人士，但因有申請短期商務人士入境縮短居家檢疫，只隔離檢疫5天就進公司談生意，但2人沒有尊照「加強自主管理」辦法，在公司內沒戴口罩，還到人多的地點用餐，讓原PO痛批，2人無視台灣防疫的努力。

匿名網友在網路論壇「Dcard」上發文爆料，信義區某家公司有2名自新家坡入境的商務人士來台出差，「他們有提交登機3日前肺炎篩檢的陰性證明，所以只隔離檢疫了5天就進公司談生意」。以上都符合程序，但根據疾管署的作業規範，短其商務人士從入境後 14 天內須配合「加強自主健康管理」。

意思即為，除了商務行為和回飯店外，不能到處亂跑。不過原PO指出，「公司高層直接帶著這2名新加坡人去百貨公司用參，完完全全無視台灣的防疫政策」。原PO更加碼爆料，他們在公司時不但全程沒戴口罩，就連負責人屢次勸導都被無視拒絕。消息很快在公司傳開，同事也只能帶好口罩自保，讓原PO痛批，「雖然他們可能沒有感染，但這2位及公司無視台灣政策和台灣人的行為，應該被檢討」。

貼文發出後網友難掩怒氣，「到底是抱著什麼樣的心情才會想玷污世上最後一片淨土？台灣口罩又不難買，戴著很難？」、「台灣真的會被這些外國人毀掉」、「從這次疫情真的看到外國人不是很有危機意識」。不過也有網友質疑真實性，「是真的為什麼不直接公佈公司？搞得人心惶惶，而且原PO也不出來回覆後續」、「應該先打1922儘速通報」。

(中時新聞網)