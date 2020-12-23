路透社周一披露蘋果將於2024年生產自有品牌電動車後刺激蘋果股價連兩天強勢上漲，最高一度衝破歷史新高，不過分析師對於蘋果切入汽車市場反應卻是兩極，質疑者認為低利潤的汽車製造業務不符蘋果的營運策略，看好者則認為是蘋果長期營運新成長來源。

在路透相關報導出爐後，蘋果周一逆勢收高1.2％，周二持續飆升，盤中最高來到134.40美元，突破9月1日的134.18美元收盤歷史高點，尾盤則壓回至以131.88美元做收，大漲2.9％。

根據路透指出，蘋果可能於2024年開始生產電動汽車，且會採用自家研發的電池技術。

報導再度點燃蘋果切入汽車市場的議題，蘋果進軍汽車市場的消息最早於2015年就出現，但蘋果始終未就相關傳聞發表評論。

華爾街分析師對此消息有兩極反應。支持者認為以蘋果的財力與電動車前景來看，進軍電動車市場確實是好的策略。

電動車市場商機龐大，且已是未來汽車市場的主流趨勢，特斯拉就是最明顯的例子，今年特斯拉營收獲利均繳出亮眼成績，帶動股價暴漲逾600％。

Baird分析師波爾（William Power）周二發表研究報告指出，汽車市場商機多達好幾兆美元，「更是具有全球性長期成長的機會」，預估特斯拉今年全年營收可達422億美元，成長幅度高達4成，若是蘋果推出自有品牌電動車，對營收的加成效果難以想像。

但也有分析師提出質疑，特別是蘋果目前核心業務是生產高毛利的手機、電腦與配件，而汽車製造卻是資本密集但低毛利的行業。

花旗分析師蘇瓦（Jim Suva）在研究報告中表示，「蘋果本來就會對許多領域進行研發，所以媒體再度出現蘋果有關汽車研發的計畫，我們並不意外，但由於汽車業務的獲利率相當低，我們對於蘋果將投入汽車的製造保持高度的質疑。」

(工商 )