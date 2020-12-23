團結力量大，集結眾人之力以量議價的團購已行之有年，團購商品也日新月異，從飲料、美食甚至是旅遊、房子，只要有人揪團不怕沒人跟團，尤其2020年新冠肺炎疫情影響民眾減少出門，更增添團購買氣，台新銀行看準銀行金流串接團購的服務，數位品牌Richart順勢推出「團購狗」新功能，把團購變得簡單又方便。

台新銀行數位金融處資深副總經理包國儀表示，Richart用戶只要輕鬆兩步驟，首先在LINE APP加入Richart團購狗帳號並綁定Richart LINE官方帳號後，將團購狗帳號加入朋友聊天群組中，即可隨時呼叫團購狗發起團購，搞定團購大小事，有了團購狗增添助力，民眾只需動動手指就能輕鬆揪團。團主開團後，Richart團購狗可以聰明地協助建立團購清單，自動彙整商品品項與金額，讓團員可以輕鬆+1跟團加購。

包國儀說明，團購訂單直接串接Richart數位銀行轉帳功能，讓團員一鍵轉帳、輕鬆付款，最後Richart團購狗會整理訂單，讓團主從商品到金額明細一目瞭然，協助團主輕鬆收款對帳。Richart上市以來，推出許多貼心用戶的設計，這次結合團購群組與數位銀行功能，未來團主再也不需要逐筆填寫商品清單，即可快速開團，每筆訂單皆保留交易記錄，重啟團購只要一鍵就能輕鬆完成，落實該行用心解決民眾生活大小事。

Richart為鼓勵民眾多加使用團購狗功能，推出「團購狗帶你一起中獎GOGOGO」，台新銀行強調，至2021年1月31日前，利用Richart團購狗功能完成團購，符合活動條件就可參加贈獎，有機會獲得大獎Nintendo Switch和Airpods Pro。該行秉持創新、承諾的企業核心價值，持續深耕金融服務專業、引領風潮，致力於成為民眾數位金融生活的智慧好夥伴。

(工商 )