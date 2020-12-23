LINE TV出品、貝唐賀製作的電視劇《金愛演真探團》23日舉辦記者會，李國毅、吳子霏、喜翔、龍劭華、陳珮騏、錢俞安、張翰、明杰、巫建和等出席。該劇去年完成拍攝，男主角李國毅劇中飾演代課老師，自曝去年「比較胖」，劇中戴眼鏡、留瀏海的「小瓜呆」造型，他笑說是自己定的造型，「我在家更隨興，都是沖天頭造型」，喜翔扮演刑警、金愛演演劇社召集人，和李國毅繼《靈異街11號》再續前緣，攜手破案。

女主角吳子霏則飾演天真浪漫的戲劇系大學生，主動追愛毫不保留，她私下主動找李國毅對劇本，常用炙熱眼神望著李國毅，他笑說：「她是很認真的演員，很勇敢、很主動，我們後來的互動也越來越有默契」。陳珮騏劇中艷福不淺，她笑說：「我原本以為我可以跟李國毅談戀愛！」結果是跟喜翔有曖昧情愫，也有跟鮮肉韓國歐爸談戀愛，可以說是老少通吃。

龍劭華劇中亦正亦邪，是案件裡的重要關鍵人物，私下跟喜翔認識超過40年，被爆料兩人就像老頑童一樣，會在片場鬥嘴、打架，追逐彼此，成了大家的開心果。明杰飾演龍劭華的兒子，有場戲要被爸爸教訓。明杰笑說：「龍哥飾演的是一位嚴厲的父親，有場戲要一直打我頭，我都快被打朦了，好笑的事，每次的力道跟位置都不一樣。」龍劭華笑說：「當然還是不能下重手，但我覺得他好像可以真打。」

巫建和在劇中飾演殺手，有著犀利的兇狠眼神。戲外，他透由拍攝這部戲學會經營IG粉絲團，演員們一起教他自拍、經營粉專，但也令大家驚訝，27歲的他對於社群軟體如此的陌生。《金愛演真探團》獲文化部影視及流行音樂產業局107年度超高畫質電視節目製作補助，描寫熱愛戲劇的居民組成的「金愛演劇團」，因一樁破不了的兇殺案，促成劇團與警方的合作，在接二連三的案件中一步步挖掘出驚人的真相，12月27起每週日、一晚上六點，LINE TV全網獨播。

《金愛演真探團》男主角李國毅、女主角吳子霏。（LINE TV提供）

《金愛演真探團》龍劭華、李國毅、喜翔。（LINE TV提供）

《金愛演真探團》23日舉行記者會。（LINE TV 提供）

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