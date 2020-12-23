台中40歲孫姓失業男子，在2019年7月間向7旬老父討千萬巨額投資未果，竟在外婆、母親面前，將老父從家中拖到大街毆打，還拿水泥石墩及路障等狠砸老父要害，孫父經送醫急救不治。台中地院依殺害直系血親尊親屬等罪判逆子無期徒刑，民事則須賠償母親及姐、妹及弟共758萬餘元，全案仍可上訴。

孫男在多年前因經商失敗，獨居在外、失業遊蕩，沒錢就返家向父母或外婆要錢，2019年7月間，孫男以「投資生意」為由要錢，孫父未要求給錢，孫男隔天竟持刀返家再次索討金錢，雙方發生口角與肢體衝突，孫男情緒失控，對老父拳打、腳踢，從3樓把他拖打到街上，還拿馬路重達15.4公斤、寫有「請勿停車」的告示石墩狠砸老父的仍因腹部臟器破裂及顱內出血等傷重不治。

台中地院在今年6月間審理時，審酌孫男罹患器質性精神疾病，依殺害直系血親尊親屬及傷害直系血親尊親屬等罪，判處無期徒刑、褫奪公權終身，並應於刑之執行完畢或赦免後，入相當處所施以監護3年。

在民事部分，孫男的母親、姊、弟及妹向孫男求償殯葬、醫藥、精神撫慰金等費用，台中地院判處孫男應賠償母親222萬元，並分別賠償姐、弟及妹各172萬元至192萬餘元不等金額，賠償總額為758萬餘元。

(中時 )