立法院將在24日處理萊豬開放行政命令等11案，但綠委何志偉今(23日)卻突然傳出傳身體不適，還赴醫院篩檢，並表示可能無法參與後續的行程。對此，藍委謝衣鳳表示，如果有更多這樣的人出現，萊豬開放行政命令就有可能在立院表決大戰中被擋下來。

何志偉今天下午在臉書上表示，他覺得有點頭暈，喉嚨有點腫腫的，很不舒服，也許是最近太忙碌，晚上經常熬夜導致的，也許是別的原因，但他認為應該趕快就診，並進行避毒篩檢和自我管理，「希望篩檢是陰性的，不要拖累其他人」。同時，他也指出，已經取消後續行程。

何志偉接受記者電訪指出，目前人正在台北陽明醫院，已做新冠肺炎篩檢，報告明天中午前出爐，今晚原本預定行程已全部取消，稍晚就會立刻回家自主隔離。

對此，謝衣鳳晚間在國民黨晚間舉行食安守夜活動中表示，今天下午的時候，我們看到臉書上面，有一位民進黨的同志，說他已經生病了，可能接下來行程都沒辦法參加，她還指出，「他明天也沒有辦法到立法院去投票了，如果有更多這樣子的人出現，明天行政命令就有可能擋下來，對不對？」

同時，謝衣鳳也呼籲民眾，希望大家一起打電話給民進黨的立委們，針對萊豬議題進行施壓。

由謝衣鳯發佈於 2020年12月23日 星期三

(中時新聞網)