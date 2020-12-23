海峽兩岸青年創業就業基地負責人及來賓共同啓動基地大聯盟成立儀式。（圖由台青創客家提供）

上海市台辦李驍東副主任。（圖由台青創客家提供）

江蘇省台辦孫繼兵副主任。（圖由台青創客家提供）

浙江省台辦周晁利副主任。（圖由台青創客家提供）

融合發展 合作共贏

2020年12月23日上午，海峽兩岸青年創業就業基地負責人座談會暨基地大聯盟啓動儀式在上海市閔行區隆重開幕，來自兩岸青年創業基地的負責人、專家學者、媒體代表匯聚一堂，以「融合發展，合作共贏」為主題，著力探討各基地的現狀、面臨的挑戰以及長三角區域內基地大聯盟的規劃和遠景。上海市台辦李驍東副主任、浙江省台辦周晁利副主任、江蘇省台辦孫繼兵副主任、閔行區委李紅珍常委及上海海促會李偉副會長出席了會議。

會議期間，由主辦方上海台青創客家虞慧芳總經理做了基地大聯盟簡報，其總結基地發展升級受阻的六個痛點，闡明基地大聯盟的必要性，同時表示將成立基地管理公司及相對應的台青創業基金，整合長三角地區資源，加強區域內基地間交流，從交流互鑒中尋求合作，促進各基地攜手共同發展。

實現多元化發展 充分利用惠台政策

隨著基地大聯盟的啓動，上海麥可將文創園等七位長三角地區優秀基地負責人代表上台發言，對各基地發展現狀及願景進行了介紹，並表達了對基地大聯盟的期盼與支持。

國台辦經濟局李陣指出，各基地做好青年就業創業服務工作，需要從多方面發展。一是實現多元化發展，各基地應結合當地產業優勢，與台灣產業合作情況和自身特點，形成具有自身特色的多元化發展格局。二是突出工作主線，在原來形成品牌效應的各種工作的基礎上，繼續加強主線管理，從培訓、惠台政策、創業輔導、招聘等諸多特色活動中，繼續扮演好引導者的角色。三是要利用好政策措施，近年來國台辦會同有關部門出台了多條惠台措施，應充分利用惠台政策，為台灣青年創業就業青年提供發展機遇，打造同等待遇。

浙江省台辦周晁利副主任、江蘇省台辦孫繼兵副主任和安徽省台辦經濟處吳敏一級調研員等台辦發表講話，認為長三角區域內海峽兩岸青創基地應加強聯繫和溝通，基地大聯盟的形式可以使兩岸青年能夠更好地攜手共進、加強基地間相互協作能力，為長三角青年就業創業做出更大貢獻。祝願基地大聯盟擁有美好光明的未來。上海市台辦李驍東副主任表示，希望長三角區域內各優秀青創基地在今後的工作中，可以繼續加強信息溝通，促進服務和各業務間互補，為兩岸創業就業青年提供技術和服務支撐，形成集聚效應，提升創業企業的市場競爭力，實現共同發展的美好願景。同時也表示，上海市台辦將一如既往地為各優秀青創基地搭建平台，提供服務，提升各基地發展能級，為長三角更高質量一體化發展做出貢獻。

(旺報 )