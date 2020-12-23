每年關渡平原水田區都會發生鳥類遭毒殺，解姓鳥友指出，今年的鳥類誤食身亡的數量明顯上升。（台北鳥會提供／吳康瑋台北傳真）

北市關渡平原水田區大批野鳥中毒死亡，一名解姓鳥友發現遍地鳥屍中，竟有一隻保育類動物鳳頭蒼鷹也慘遭毒害身亡，質疑殺鳥元兇為在地農民過量投放農藥，北市動保處已將毒餌麥粒送驗，但尚未排除農田噴灑藥劑導致的非目標生物誤食死亡的可能性，對此，鳥友強烈呼籲政府能出面與農會共商對策，切勿讓毒鳥事件一再上演。

解姓鳥友指出，關渡平原區容納數塊田地及整個貴子坑水土保持園區，但這個區域的農田都只在春耕前噴灑大量的農藥來撲殺福壽螺，並在播種後，每過一段時間就噴灑一次肥料，再來就等夏收，隨後待第二季來臨，就會種植再生稻，並於收成後，製成混米或食用米，所以實在不需要用這麼高劑量的農藥，毒殺小生命。

產業局農業發展科長呂丘鴻指出，動保處仍在檢驗麥粒是否為禽鳥大量死亡的主因，詳細報告都仍需要待動保處鑑定報告書出來才知道，產業局也已派員向農民再次宣導，並且不同作物所需使用的農藥種類差異都很大，因此政府都有規定需要將農藥的詳細介紹、適用的病蟲害類型、及合法劑量標示在包裝上，請農民務必遵循規定使用，一旦過量將造成生態浩劫，請農民適量對症下藥。

呂丘鴻強調，關渡平原的案件，到時動保處若驗出有劑量太高的疑慮，產業局會再次採樣送檢，如果確定使用劑量太高，依農藥管理法及相關法規來辦理，（例如53條），惟仍須確定該案實際狀況後，才能依相關法規辦理。

拍鳥俱樂部社長黃蜀婷喊話盼市府能正視農藥問題，加強宣導友善環境的耕作觀念，她說，生態鏈中每個物種、每個環節都緊緊相扣，鳥類被毒死，其毒素也會透過循環最後進入人類體內，因此政府應該積極輔導、協助農民確實友善耕作，這也是在間接守護市民的生活健康。

(中時 )