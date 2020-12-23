每次都炒糊？大廚炒泡麵2個訣竅Q彈入味

泡麵你喜歡吃用水煮的還是用炒的呢 ?YouTuber Chris於頻道「克里斯餐桌」分享金門馬祖最為道地又好吃的戰地美食炒泡麵，並傳授製作方法，讓麵條Q彈不軟爛，做法簡單，讓新手也能做出高質感料理。

配菜方面以自身喜愛的食材做調整搭配，關鍵在於麵的本體，Chris表示若是以乾的麵體做炒泡麵，建議先水煮至7-8分熟，讓麵保有微硬的狀態，保留一點空間讓醬汁吸進去，提升麵本體的味道。將配料依序炒至熟透並加入些許的水做為湯汁基底，Chris表示萃取出食材味道做成湯汁，也是料理的核心概念之一。

待配料都炒出香氣時，即可加入麵條，以剩下的湯汁將麵炒熟，加入調味，一道好吃程度爆表的客製化炒泡麵就完成了！Chris提醒鍋裡須保留些許的湯汁，避免泡麵吸收過乾導致風味欠佳。

打破不健康又單調的泡麵思想，將泡麵做得更營養，網友們紛紛表示，「你真的是在"教"煮菜，而不是"表演"煮菜！」、「每集都很優質、讚，教得真仔細，不會都難」、「碎泡麵我都會最後加在炒泡麵裡，有層次的口感也很棒！」

(中時新聞網)