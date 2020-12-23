新冠疫情肆虐全球，英、美等國已展開大規模疫苗注射。但是否要求民眾強制接種，以達最大防疫效果，引發各方論戰。法國政府擬立法，不准拒絕注射疫苗者搭乘大眾運輸，在野黨砲聲隆隆。巴西最高法院裁定，不接種者可能面臨罰責，遭總統波索納洛反對。世界衛生組織（WHO）也表態，認為與其強迫注射，不如勸說人們打疫苗的好處。

法國將自27日開始施打疫苗，馬克洪政府已起草法案，打造「綠色護照」，如果拿不岀任何「足以證明，曾接受預防性新冠治療（包括注射疫苗、或檢測陰性）」的民眾，將被禁止搭乘大眾運輸、前往特定場所、以及參與特定活動。

這項法案是由法國總理卡斯泰內閣，在本周初提出，將送往國會表決。但法案

遭在野的極右翼政黨「國民聯盟」（RN）批評，政府意圖打造「公衛獨裁政權」。該黨領導人勒班，更大罵這項措施「基本上就是集權主義。」

中間偏右的共和黨同樣譴責，「讓官員得以不受國會控制，就擁有完全的權力中止人民自由，令人難以置信。」

(中時 )