瞄準年底耶誕、跨年商機，超商咖啡優惠大比拚！7-ELEVEN推出CITY CAFE全品項第二杯半價，還有OPEN POINT行動隨時取指定飲品買五杯送五杯等，全家則呼應聚會派對需求，祭出Let’s Cafe美好分享壺每周五六日特價199元，相當於7.1折，萊爾富也推出Hi Cafe古吉精品咖啡下殺7.8折起搶客。

7-ELEVEN表示，為歡慶聖誕節，即日起至12月25日限定三天，推出CITY CAFE全品項任選第二杯半價（不限冰熱，不含Espresso、精品及氮氣系列咖啡），即日起至12月29日還有現萃茶全品項第二杯半價優惠。

另外，OPEN POINT行動隨時取將於12月25日至28日，推出CITY CAFE熱皇家伯爵紅茶拿鐵、CITY PRIMA精品熱美式與熱精品拿鐵，同品項買五杯送五杯；CITY PEARL熱黑糖珍珠撞奶、現萃茶熱日式蜜柚茶，同品項買四杯送二杯。

全家表示，瞄準年底派對旺季，除了推出Let’s Cafe限量聖誕節杯款應景外，針對周末聚會需求也推出Let’s Cafe美好分享壺優惠，即日起至2021年1月12日每周五、六、日特價199元（原價280元），相當於7.1折，還有多款聖誕氛圍包裝的零食餅乾第二件6折。

萊爾富則主打精品咖啡優惠，宣布即日起至2021年1月5日，全台門市推出Hi Cafe古吉精品美式咖啡暖心價55元，相當於7.8折，Hi Cafe古吉精品拿鐵咖啡暖心價65元，相當於8.1折，主打咖啡豆來自衣索比亞南部的古吉烏拉嘎產區，獲CQI咖啡品質鑑定協會鑑定評核為83分（達80分以上才可稱精品咖啡），同時，Hi Cafe特色咖啡杯本周耶誕節也有新款上市，以動物插畫療癒顧客。

此外，萊爾富Hi Life VIP APP整買零取也於即日起至2021年1月5日，推出Hi Cafe古吉精品美式咖啡10杯490元、Hi Cafe古吉精品拿鐵咖啡10杯560元，皆相當於七折優惠。

(工商 )