澳洲統計局周三公布11月貿易盈餘，從10月的47億澳元，腰斬逾半至19億澳元創兩年新低。因為中國與澳洲之間貿易關係愈來愈緊張，使澳洲對中國的出口在11月減少一成同時，從亞洲其他地區進口卻增加11％，使貿易盈餘明顯縮減。

(工商 )