澳洲11月貿易盈餘腰斬 創兩年新低 20:242020/12/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 澳洲統計局周三公布11月貿易盈餘，從10月的47億澳元，腰斬逾半至19億澳元創兩年新低。因為中國與澳洲之間貿易關係愈來愈緊張，使澳洲對中國的出口在11月減少一成同時，從亞洲其他地區進口卻增加11％，使貿易盈餘明顯縮減。 聯詠、矽創 毛利率看升 《國際經濟》澳洲11月商品貿易順差 創兩年新低 (工商 ) #元創 #貿易盈餘 #澳洲 #腰斬 #兩年 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 國片好年冬 創四大票房紀錄 04:102020/12/23 產業．科技 以色列恐兩年第4次大選 尼坦雅胡將邊競選邊出庭 07:142020/12/23 國際 泰國澳洲疫情升溫 短期商務入境須檢疫7天 14:382020/12/23 生活 雙11熱拱零售業連5紅 尾牙取消12月餐飲業績要跌了 18:582020/12/23 財經 新創品牌OASIS 成奧迪充電夥伴 04:102020/12/23 產業特刊 《汽車股》陸車市回溫 宇隆明年業績向上 11:082020/12/23 財經 防疫概念股翻揚 再掀熱潮 04:102020/12/23 證券．權證 施振榮促搭文化＋科技共創平台 創新藝文數位生態 18:102020/12/23 財經 板卡熱 映泰、麗臺獲利 估創近年高點 04:102020/12/23 證券．權證 駭客竄改商務電子郵件 貿易公司看錯一字痛失百萬元 15:532020/12/23 社會 《國際產業》英國11月汽車產量跌1.4％ 業界擔憂脫歐要求 12:502020/12/23 財經 財經熱門新聞 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 「大陸為什麼沒有台積電？」 陸專家苦思給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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