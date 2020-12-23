新冠肺炎疫情年初在美國大爆發後，嚴格防疫措施讓民眾的面對面互動大受限制，促使商界、中央與地方政府、和各種團體，把許多活動轉化成透過網路來完成。專家認為疫情讓居家工作需求崛起，使數位轉型速度加快數年來進行。

雲端通訊平台Twilio執行長勞森（Jeff Lawson）說，科技早已讓社會進行數位化，許多人透過數位方式來互動，疫情讓這趨勢加快發展。

他以運動品牌耐吉（Nike）為例，在居家工作的大環境下，其利用數位工具來繼續營運。數位轉型令其所有原本負責店面銷售的員工，一夕之間變成數位銷售員。

Twilio在有關「數位參與」（digital engagement）的研究中發現，商界為應付疫情而做出的反應，令其進行數位化通訊策略的計劃提前約六年來進行。

外界認為數位轉型對Twilio等雲端平台是大利多，這股大趨勢帶動Twilio股價今年來飆漲近280％。

Twilio股價周二盤中最高報374.49美元，即使其後漲幅有所拉回，終場仍上漲1.6％收370.75美元創收盤新高。Twilio在2008年成立，2016年6月以每股15美元上市。

Twilio主要業務是為企業提供數位通訊的基礎建設，使企業能透過網路來跟顧客連繫，進行各種交易與服務。

其重要企業客戶包括叫車服務商優步（Uber）、訂房網站Airbnb和耐吉等。隨著這些大客戶不斷拓展業務，Twilio業績也水漲船高。旅遊、訂房和叫車等占Twilio整體業務約一成。

雖然疫情讓旅遊與出門等相關需求大減，但醫療看護、教育、非營利事業、零售和其他產業，因封鎖等防疫措施而被迫以網路進行遠距離工作和跟客戶溝通，紛紛進行數位轉型，反而令Twilio因禍得福，因為數位轉型能帶來長期商機。

(工商 )