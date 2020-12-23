鼓鼓呂思緯音樂魅力再度襲捲台北街頭！上星期鼓鼓為了給歌迷一份耶誕大禮，在樂手朋友號召下，與街頭藝人勇哥合作快閃街頭，日前他為了宣傳演唱會，率領 20 位疆屍舞者在台北街頭快閃勁歌熱舞，之後又攜手街頭藝人李科穎合作，兩次出奇不意的快閃大獲好評，吸引大批歌迷、民眾圍觀，吸晴度百分百，這次他趁著聖誕節前夕私訊街頭藝人勇哥意願，沒想到勇哥一口答應，讓鼓鼓三度在街頭展現全能的音樂唱作魅力。

雖然是「快閃」，但鼓鼓在音樂上絲毫不馬虎，原本只是簡單的三人編製，其他樂手老師聽聞此事也熱情加入，沒想到勇哥輸人不輸陣，立刻吆喝表演薩克斯風朋友一同共襄盛舉，頓時升級變成雙主唱7人樂隊，雙方人馬還相約練團培養默契，給現場觀眾最滿分的演出陣容。

鼓鼓一度擔心下雨無法演出，好在天公作美，當晚台北信義香堤大道的街頭，吸引近500位歌迷及觀眾駐足圍觀。他演唱第一首歌〈老實情人〉後，感性地說：「因為勇哥，我們才有機會在這裡做聖誕快閃，我有點緊張，這邊有很多我的歌迷，之前這邊有一個藝術箱，大家不要讓我太漏氣。」於是便自己率先投出100元，接著鋼琴聲下，他演唱〈偷偷的〉招牌歌，現場歌迷立刻與他一同引吭高歌。

當然，為了提早陪大家過聖誕節，把溫暖分享給彼此，鼓鼓也應景的演唱〈聖誕結〉，大批歌迷感性點亮手機燈，剎那間看到一片小星海，他興致一來，提早與歌迷說聲新年快樂，開心地玩起跨年倒數，之後又再度獻唱〈繽紛了每一天〉、〈我要錢〉，現場氣氛嗨到不行，原訂半小時快閃欲罷不能延長至一小時，歌迷仍覺得不過癮大呼加碼。

最後一首歌，鼓鼓特別選唱蕭煌奇的〈你是我的眼〉，表示：「2020是非常特別的，現場留下來的朋友，我們要把這份愛跟溫暖傳送給你們，希望過了2020，明年2021大家都可以過的很好，祝大家聖誕快樂！」接下來鼓鼓12/31跨年將在「犇向幸福2021」台中跨年晚會及「High翻西螺2021跨年晚會」與大家同歡。勇哥也將在1月9日晚上19:30在齊格飛藝術中心舉辦「峯起雲勇」－瘋酷洛樂團2021年音樂會。

鼓鼓與樂手合作街頭藝人鼓手勇哥（前排左一）提前和民眾過聖誕。相信音樂提供

鼓鼓與樂手合作街頭藝人鼓手勇哥提前和民眾過聖誕吸引路人搶拍。相信音樂提供

鼓鼓日前快閃街頭。相信音樂提供

鼓鼓提前和民眾過聖誕節。相信音樂提供

(中時 )