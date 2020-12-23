新冠肺炎(COVID-19)疫情，終於覆蓋到全地球每一個大陸，包括遙遠的南極。智利當局宣布，在南極洲的兩個軍事基地，以及一艘前往南極大陸的海軍艦艇上，有58人的新冠病毒測試呈現陽性。

美聯社報導，智利軍方周一宣布，智利在南極的科考基地-「貝爾納多·奧希金斯·里克爾梅南極將軍站(Base General Bernardo O'Higgins Riquelme)，有36人病毒測試呈陽性；這還沒完，智利比奧比奧地區(iobio region)衛生部門表示，前往南極的智利海軍「上士號」補給船(Sergeant Aldea)也有21人疑似感染。

目前認為遭感染的地點或許是在前往南極的港口。智利南部麥哲倫省(Magallanes)的衛生部長艾杜爾多‧卡斯提羅(Eduardo Castillo)表示，在拉斯·埃斯特雷拉斯（Las Estrellas）的村莊，也發生一起病例，他是魯道夫·馬爾什·馬丁中尉空軍基地(Rodolfo Marsh Martin AFB)的雇員，此人也負責智利在南極的業務。同時，上士號的成員也在這個村子休息。

智利陸軍說，病毒陽性反應的有36人，其中有26位軍人，和維修合約包商的10名文職人員。到目前為止，這些人還沒有發現明顯的病症。

智利海軍說，上士號軍艦上有3人出現病毒陽性反應，所有208名船員，正在船上被隔離。該船在11月27日至12月10日，於南極洲三位一體半島基地(Trinity Peninsula)停靠。

美國國家科學基金會說，他們已經知道有關上士號的陽性病例消息，會嚴格注意。基金會說：「美國南極計劃站的人員，並不與智利站人員有任何互動。目前美國的南極站暫不交換人員，也不接待遊客。」

(中時新聞網)