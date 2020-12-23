日前中芯國際被美國下重手制裁，但更令人震驚的是，內部「梁下蔣上」 的人事紛爭。兩位前台積大將的動向，在中國半導體產業將掀起什麼效應？對台灣又會造成什麼威脅？

中國晶圓代工龍頭廠中芯國際日前發生驚人內訌，受中芯董事長周子學邀請，在台積電有「蔣爸」之稱的蔣尚義回鍋擔任副董事長後，原任共同執行長的梁孟松深感不受尊重與信任，因而怒提辭呈，比起兩天後中芯被美國政府列入實體清單，這場人事紛爭更令人震驚。

蔣、梁兩人之間到底發生什麼事？根據多位與他們有共事經驗的友人回憶，過去在台積電累積的不愉快經驗，加上兩人個性南轅北轍，更重要的是，對中芯未來發展方向看法不同，應是蔣尚義回歸引發梁孟松閃辭的主因。

梁的執著：只專注高階製程

梁孟松早年在台積電服務時，就被內部視為「技術狂人」，對高階製程技術的研發與推進相當有企圖，後來離開台積電、加入三星及中芯，也對後兩家公司的製程技術推進有很大貢獻，可以說是製程技術的「殺手級」人物。

例如在台積電時，由於他是FinFET（鰭式場效電晶體）技術發明人胡正明的學生，胡正明在2001年被創辦人張忠謀邀請擔任台積電技術長，梁孟松也成為實現胡正明理論最重要的傳人，原本台積電與聯電在65奈米技術差不多，但從40奈米到28奈米，兩家公司快速拉開差距，梁孟松有不小貢獻。

不過，雖然梁孟松表現突出，而且1992年就加入台積電，但梁後來只升至資深研發處長，蔣尚義卻在1997年回台擔任台積電研發副總經理，立刻成為梁孟松的長官。據指出，對於外界視蔣梁是「師徒」關係，梁孟松已經相當不認同，加上後來台積電又將孫元成升上研發副總經理，讓期待落空的梁孟松對此更為不滿。

梁孟松2010年到韓國三星集團旗下的成均館大學任教，其後加入三星，協助三星從45奈米推進到16奈米，也讓三星拿到蘋果6s手機用的A9晶片訂單，當時張忠謀還一度承認三星的16奈米贏過台積電。

在2017年加入中芯後，直到2020年間，梁孟松又幫助中芯從28奈米推進到7奈米；中芯原本技術落後甚多，他確實讓中芯的研發進展超乎預期，也讓一票勁敵相當頭痛。

不過，雖然梁孟松技術能力極強，曾與他共事者卻認為他性格較為孤傲，不易與人共事；此外，還有一個影響公司發展路線的明顯好惡，就是梁孟松似乎總把先進製程視為最重要目標，其他都是次要，尤其是對發展先進封裝技術，至少在旁人的觀感中，梁一直流露不屑與輕視的態度。

據了解，由於梁孟松全力發展高階製程技術，因此與中芯另一位共同執行長趙海軍意見不合；如今中芯被列入美國禁令清單，極紫外光（EUV）顯影設備無法取得，先進製程難以開展，中芯更須強化先進封裝技術，讓成熟製程得以發揮效益，才能度過這段美中對抗及技術落差的難關。

或許就在這層考量之下，中芯董事會才想要找蔣尚義回歸，希望平衡公司的發展方向，卻沒想到激起梁孟松如此大的反彈。

其實，梁孟松在台積電任職時，就對封裝相當沒興趣。在未能升任研發副總經理後，張忠謀把他調到「超越摩爾辦公室」，也就是研發先進封裝的部門，但當時梁孟松似已認定這是一個「冷衙門」，所以才會在日後他與台積電進行訴訟時，泣訴自己被下放並打入冷宮，也不敢去餐廳吃飯，怕見到以前同事，覺得非常丟人等等的證詞。

蔣的企圖：回鍋拚先進封裝

不過，台積電這個封裝部門，卻是日後創造台積電獨特競爭力的重要單位，甚至是拿下蘋果訂單的決勝武器。因為在摩爾定律愈來愈走到盡頭時，台積電靠著先進封裝技術，讓客戶可以把更多功能整合到一顆晶片內，大幅提高晶片的性價比。負責過該部門的余振華及廖德堆，都因為立下戰功而獲頒許多獎項，並且升任台積電副總經理要職。

更多內容，請參閱最新一期《今周刊》(第1253期)

《今周刊》第1253期

(中時新聞網)