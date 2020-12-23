王家梁接受「飛秒白內障雷射」手術治療眼疾。（大學眼科提供）

王家梁雙眼近視破千度，平時晚上開車出現疊影且有畏光等症狀，模糊視力嚴重影響生活及工作品質，今年八月還因拍戲過於勞累長針眼前往眼科就診，結果因禍得福意外發現近視度數竟暴增逼近2000度，一眼1900度、另一眼1600多度，經醫師確診為「早發性白內障」且有青光眼及黃斑部病變症狀，才知事情嚴重，不快處理就醫恐造成更嚴重的後果。

王家梁表示，沒想到高度近視會讓他提早患上老年人特有的「白內障」眼疾，直到接受「飛秒白內障雷射」治療其中一隻眼睛，在動完手術當下走出醫院面對經紀人與家人，他第一句話便是：「原來白色是這樣的啊！」這才發現原來以前看到的白色總是灰灰暗暗的，跟別人不一樣。

問他以前有是否因為視力不好而產生不便，他說因為已習慣了，已適應深度近視，頂多會不確定面前的熟人是否視線與他是相對應、是否該打招呼還是就這樣擦身過，很怕被當作不禮貌或太驕傲，所以更不知道自己的眼睛已是嚴重情況。

當時還在拍戲的他，考慮跟劇組請假動手術，但因為醫生說手術後必需休息且適應，也不能碰水或劇烈的運動，而且雖然手術時間只要半小時，但前面的診療不是一次兩次就可以，術後也需要一直回診觀察，因此他最後決定戲拍完再好好動手術、好好的休息。

在接受「飛秒白內障雷射」後，王家梁很驚訝地發現，當天視力就變得非常明亮，第一次感受到眼睛看得清楚且明亮許多，當天晚上就迫不及待的找朋友去看電影了！現在不但顏色變得鮮明，開車時遠方的路標也能看得很清楚，雙眼視力平衡後，甚至連看物體的立體感也提升了，他真的很珍惜能夠再一次擁有明亮清晰的視力，對於手術的效果非常滿意！現在他的生活恢復正常，雖然還有另一隻眼睛尚未動手術，但目前情況可控制，配戴隱形眼鏡即可，他直呼說：「看得清楚，色彩鮮明立體的感覺真好！」

(中時 )