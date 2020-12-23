菲律賓航空 周四起暫停往返倫敦航班 20:302020/12/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英國發現新冠肺炎的新變種病毒後，菲律賓航空周三宣布，從周四開始暫停往返倫敦的航班直到明年2月底。 菲航強調支持所有在耶誕節期間和之後抑制疫情蔓延的所有措施。菲國迄周三傍晚止累計確診46萬4,004人，累計死亡9,048人。 華航倫敦班大12／25照飛 1／1取消 交通場站防群聚感染 交通部重申落實各項防疫工作 (工商 ) #菲律賓航空 #暫停 #倫敦 #航班 #往返 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 台英航班砍半 有英旅遊史集中檢疫 04:102020/12/23 焦點要聞 防堵變種病毒 菲律賓宣布暫禁英國航班 16:282020/12/23 國際 三洋紡上櫃轉換債 自12/24起暫停交易 18:102020/12/23 財經 案765機師扯謊害慘台灣防疫 長榮正式公告開除即刻生效 19:292020/12/23 生活 陸研製五款艦載機 滿足航母需求 04:102020/12/23 焦點新聞 台灣虎航與KKday聯手推溫泉套票 再贈未來台日來回機票 16:012020/12/23 財經 士官跳傘4秒及時反應 平安著陸 陸航特：出狀況機率萬分之一 16:062020/12/23 社會 長榮航發4項聲明 向國人道歉 17:302020/12/23 財經 航空公司懲罰辦法 將要求民航局本周擬出 15:302020/12/23 財經 國軍跳傘險傳意外 疑解脫器故障幸平安著陸 14:262020/12/23 社會 自英抵港檢疫期3周 史上最嚴 04:102020/12/23 焦點要聞 財經熱門新聞 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 死敵超車變翻車？ 台積電3奈米驚爆大客戶搶首波產能 - 財經 台塑新戰場3／壽命多2年重量少30% 台塑開發「鋰鐵電池」力拚電動車 - 財經 「大陸為什麼沒有台積電？」 陸專家苦思給答案 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
發表意見
中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。