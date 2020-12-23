英國發現新冠肺炎的新變種病毒後，菲律賓航空周三宣布，從周四開始暫停往返倫敦的航班直到明年2月底。

菲航強調支持所有在耶誕節期間和之後抑制疫情蔓延的所有措施。菲國迄周三傍晚止累計確診46萬4,004人，累計死亡9,048人。

(工商 )