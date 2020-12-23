小米5G新機真的返台了，小米宣布將在台開賣中高階新品小米10T與10T Pro，10T將在12月28日率先在實體通路與PCHome開賣，10T Pro則預計1月中下旬開始預購。

小米10T與10T Pro大部分規格相同，都擁有6.67吋144Hz AdaptiveSync變速螢幕、高通驍龍865處理器、2,000萬畫素前置鏡頭、三鏡頭主相機、5,000毫安培電池、側邊指紋辨識等，小米10T主相機主鏡頭畫素為6,400萬、使用5片鏡片、不支援光學防手震，10T Pro主鏡頭畫素為1.08億、使用7片鏡片、支援光學防手震。

台灣小米表示，10T售價為13,999元（8GB RAM、128GB ROM），自12月28日起在中華電信、遠傳電信、小米專賣店、PChome24h購物小米旗艦館、senaonline神腦生活與friDay購物全面上市，首波購買再贈送小米手環，10T Pro售價為15,999元（8GB RAM、256GB ROM），自2021年1月中下旬開放預購。

(工商 )