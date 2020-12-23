新冠肺炎疫情持續延燒，全球相繼投入疫苗研發，台灣也有3支候選疫苗於今年8月底陸續展開臨床試驗，包括國光、高端與聯亞。而原訂12月底三家啟動第二期臨床試驗，明年六月開打，不過，國衛院副院長司徒惠康表示，雖目前三家第一期臨床生物安全性看起來都沒問題，不過二期臨床試驗應會延至一月啟動，接著需6至8個月申請緊急授權，國產疫苗上市可能會延至八月。

國家衛生研究院今與武田藥品合作，簽訂合作備忘錄，致力於罕見疾病、神經發育、癌症等疾病早期檢測，國衛院副院長司徒惠康會後被問及國產新冠疫苗進度，他說，三家國產疫苗廠第一期臨床生物安全性看起來都沒問題，但推測即使二期臨床順利，恐還要再等6至8個月，申請緊急授權。

司徒惠康表示，目前國內三家疫苗第一期生物安全性試驗都已經完成，預計十二月底開始第二期，「就算12月不行，一月底也會陸續開啟」。

但何時可以上市？司徒惠康說，目前國內疫苗廠偏向做「加強版第二期」，也就是有別於傳統第二期只有收案幾百人，而是直接收案三千人，來看看受試者會不會產生中和性抗體，一旦成功就可以申請緊急使用，流程順利的話約需要六到八個月的時間。

按照時間推算，也就是說，可能要明年七月到八月才會有國產疫苗可用。和當初陳時中說的最快六月中，至少就晚了兩個月。

至於國產疫苗，會不會受到變種新冠病毒影響？司徒惠康表示，RNA病毒本就易出現變化，但多是特定點變異，抗體不會只對一個點有保護力，所以不至於因為出現部分變異使疫苗失效，倘若一但病毒開始長時間變化，確實可能影響疫苗的保護力，但以這次全球疫苗研發快速，還是有機會隨時改變疫苗。

司徒惠康說，不同於首次上市的RNA疫苗或載體疫苗，國產疫苗屬傳統蛋白重組疫苗，不用因為看到病毒出現變異就修改疫苗，但事實上，比較沒有把握的是疫苗保護效果可以維持多長。

(中時 )