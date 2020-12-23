行車紀錄器錄到不明物體（影片源自Youtube）

深夜在公路上開車，總是會有意外的「驚喜」，先前有一名駕駛，行駛在鄉間小路，看到右邊一名白衣女子站在路邊，沒多久就消失，影片讓網友看了直發毛，不過事後證明是白衣女是女遊民，但這次駕駛捕捉到的「人影」，竟然只有下半身。

這段由泰國網友上傳的行車紀錄器影片，在網路上瘋傳，一輛車行駛在暗黑的道路上，遠方有微弱的路燈，開著開著突然一團白色東西，從駕駛眼前飄過去，而且是從路中央突然出現，並非從道路另一邊橫跨的行人。

將行車紀錄器放慢查看，可以看到這一團白色東西，似乎是人的「下半身」，上半身不見蹤影，這團像人又像鬼影的「東西」，過完馬路後，馬上消失不見，影片嚇壞許多鐵齒的網友，且該影片也在TikTok（抖音）瞬間爆紅。

雖然半身鬼影相當清楚，不過相信科學派的網友分析，認為應該是光影折射所產生的錯覺，才會看起來上半身不見；但也有網友指影片造假，只要事先讓人穿上黑衣穿越馬路，再後製加工，營造出拍到鬼影的感覺，就可以增加影片點閱率。

(中時新聞網)