撿便宜！好市多激推好物 主婦愛款保鮮膜一組撐8年

量販店以低利潤的銷售模式經營，大坪數集合多種商品，利於一般家庭購買生活所需，YouTuber拿拿摳於頻道「厭世甜點店」分享自身在美式賣場購買的高品質東西，以實惠的價錢，買到高CP值的東西。

他分享6大類必逛類型，如廚房用品、酒精飲品、烘焙材料，冷藏食品、乾貨罐頭及糖果零食類，並推薦自認好用的洗碗精，提及好用不咬手，味道也無刺激香氣。許多甜點也會添加些許的酒精做為特色風味，如橙酒、白葡萄酒都十分適合，並推薦不同的奶油給不同使用族群的人，讓甜點變得更對味。也說明在量販店不適合購買價錢浮動很高又有保鮮期的藍莓。

除了冷藏商品，做甜點不能少的調味品，也都可以看見牠們的蹤影。摳摳拿十分推薦在甜品上使用「二號砂糖」，既含有養分又富有色澤及香氣，相較白糖、砂糖是更好的選擇，其他如香草精、香草豆莢也都能方便購買到。帶皮的杏仁片保留口感及香氣，讓拿拿摳大推「真的好吃」。

他也提倡食品用完再買，不囤積，保有食材最新鮮的樣子。網友紛紛表示，「我也是長期做甜點的人，裡面推薦的都是我會買的欸」、「杏仁片帶皮我也喜歡」、「這系列超實用啊啊啊啊」、「好棒，推薦會買的東西同時也宣導，不要囤貨買一堆既不新鮮也留給他人買的觀念。」

(中時新聞網)