立法院會明天將針對萊豬9項行政命令上演表決大戰，國民黨立法院黨團今晚在立法院外舉辦晚會，不過，因國內出現本土新冠肺炎確診案例，為避免防疫破口，國民黨取消集會，改為線上直播，國民黨團總召林為洲上台致詞表示，守護國民健抗到最後一刻，即便民進黨明天強行表決通過，後續將轉進全民公投連署，用人民力量擋住萊豬。

國民黨團原訂今晚在立法院外舉行「最後的晚餐」晚會，號召千名民眾到場向民進黨施壓，並準備滷肉飯、四神湯等，但因昨天出現本土確診案例，為遵守防疫規範，國民黨取消集會，晚會照辦改為線上直播。

國民黨晚會除黨籍立委輪番上台開講外，前國健署長邱淑媞、核四公投領銜人黃士修、國民黨醫療委員會主委蔡明忠等人受邀到場，國民黨雖取消號召民眾到場，但仍有零星民眾不畏風寒自發性到場。

林為洲表示，反對萊豬進口，國民黨跟大家站在一起，國民黨要求要分列貨號、標示有無萊劑等，落實源頭管理，同時要求內臟不要進口，當初萊牛進口時民進黨在野，主張萊牛進口總統要下台，結果現在執政後，全部都開放進口，無法接受民進黨雙標。

立法院會明天將進行表決，民進黨在國會有過半優勢，預料將檔不住相關行政命令闖關通過，林為洲說，既然立法院檔不住將轉進全民公投，1月6日串聯全台進行連署，目標突破50萬份公投二階段連署，用人民力量擋住萊豬，維護台灣食安。

黃士修說，民進黨鴨霸霸凌民意，我們雖然是少數，但不代表要坐以待斃，呼籲民眾選區立委若是民進黨，拜託親友打電話到服務處，表達人民不要瘦肉精；如果是藍營執政的縣市，看到縣市首長跟中央對槓，卻被綠營側翼網軍攻擊，請力挺首長，用民意讓政府聽到反萊豬進口的聲音。

(中時 )