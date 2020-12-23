雞排妹（鄭家純）8年前剛出道時，曾和一家高雄醫美診所談合作，她免費做了高額抽脂手術，對方則用她的照片做代言，今（23日）卻傳岀雞排妹不滿診所仍用她的舊照打廣告，更發文稱大腿被做壞了，而對方也提出她說的話與事實不符將提告，鬧得沸沸揚揚，對此，網紅橫綱凱咪也發表看法，直言：「雞排妹是不是壞掉了？」

橫綱凱咪表示整起事件有幾個奇怪的地方，首先，8年前雞排妹經紀人代表她簽了合作授權肖像買斷，雞排妹就無法管別人在哪上架廣告，加上診所並無不正當使用照片，完全沒問題，更虧雞排妹：「很多色情網站都會用到妳的照片妳怎麼沒告？」

橫綱凱咪開酸雞排妹。（圖／翻攝自IG）

第二點，橫綱凱咪提出民事訴訟是兩年為期，雞排妹過了8年才喊告，不免讓人懷疑這期間萬一她又去了別家診所，到底是誰做壞的還很難說；接著，橫綱凱咪把矛頭指向雞排妹經紀人康姐，不解她怎沒阻止雞排妹提告，「不是您老人家當雞排妹經紀人時代表簽約的嗎？買斷了還可以被告呀，還是說當初跟藝人溝通有出問題嗎？」

最後，橫綱凱咪問雞排妹：「妳最近有什麼新作品要問世嗎？」似乎暗指對方炒新聞，更不屑雞排妹直接點名第二次到某診所拉皮還稱不是業配的說法，開酸道：「好有誠意的推薦呀！一點都不業配耶！真的好棒棒喔。」

(中時新聞網)