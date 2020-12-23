台海兩岸都有承攬引水管材工程的國統國際（8936），23日發佈重訊指出，檢調單位22日前往國統進行調查，前任董事長梁家源、總經理葉清正接受偵訊後，交保候傳，謝姓經理、莊姓廠長，則遭檢調人員聲請羈押，釐清案情，後續有關市場派和公司派的經營權爭奪戰受矚目。

國統強調，公司全力配合檢調單位的要求，此一司法調查，對公司財務業務並無影響，營運與財務一切正常。

針對此事，本報記者試圖聯絡公司發言人、總經理葉清正，並與公司人員連繫，但，都未得到回覆，無法得知涉及那些司法案件。

不過，市場人士指出，國統22日遭司法調查，疑與即將在明年1月的市場派和公司派經營權之爭，衍生的事件有關。

據指出，梁家源代表的國統公司派，去年改選董監事之後，獲得5席董事席次，擁有12％到13％的市場派，則在9席董事中，取得4席，並由梁家源續任董事長。

不過，前任董事長梁家源5月28日迫於情勢而「被辭職」，並申請退休，任期到6月30日之後，市場派與公司派董事結構發生改變，因為不用補選，使得市場派與公馬吾派的董事席次，各有4席。

國統今年7月1日召開臨時董事會，進而推舉市場派的法人代表洪雅滿，接任董事長，後續並進行公司和子公司的人事結構改變，市場派並提案，要在明年1月4日召開股東臨時會，改選董監事。

擔任審計委員會召集人的獨立董事張益順，基於事件緊急，召開臨時審計委員會多數決議表達反對，認為召開該股東臨時會不符合公司法第220條「為公司的利益和必要性」的規定，勞民傷財，影響公司正常運營，且公司的董事會跟審計、薪酬委員會均運作正常，按時成會，董監事持股也符合主管機關的規範，股東臨時會率而隨意召集，誠屬無理。

市場派也反駁指出，獨立董事張益順召集臨時審計委員會，未依法定程序在7日前通知審計委員會成員，逕行今年11月27日召開，且顯無緊急情事之情，因此，市場派主張該召集程序顯然違法。

國統董監事表示，未來可能牽涉經營權爭奪戰，後續發展是否影響投資大眾股東權益，以及眾多員工的工作權，才是應受關注的核心。

(工商 )