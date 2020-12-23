「波麗士辛苦了！」聖誕天使報佳音 歡樂氣氛溫暖淡水警分局（淡水警分局提供／戴上容新北傳真）

「Jingle bells，jingle bells，Jingle all the way！」歡樂的聖誕歌曲打破了淡水警分局周圍的肅靜空氣，原來是新北私立淡江中學學生會舉辦聖誕節校外報佳音活動，由該校的熊牧師帶領著60餘名學生來到淡水警分局前唱聖誕歌曲報佳音。

22日下午3時許，肅靜的淡水警分局門口聚集了一群頭戴聖誕裝飾品的淡江高中學生會的學生，在熊牧師的引領下連續歡唱了3首歡樂的耶誕歌曲，分局為了迎接這群洋溢著熱情的高中生，分局長張國哲特別準備了糖果點心，與頂著寒風中賣力唱著聖誕歌的學生們分享，祝福大家聖誕節快樂。

新北私立淡江中學學生會延續學校傳統，今年擴大廣傳福音到淡水老街沿途傳唱耶誕歌曲報佳音，也特地來到警分局前唱聖歌，為平日維護治安的波麗士加油打氣，在學生賣力熱情歡唱下，分局周圍肅靜的空氣瞬間融化，充滿了耶誕節歡樂的氣氛，學生們與波麗士熱絡地互動，在一片互祝「耶誕節快樂、Merry Christmas！」聲中歡樂落幕。

淡水警分局長張國哲表示，感謝淡江中學學生們用美妙的歌聲為分局報佳音並帶來歡樂的氣氛，除了祝福學生們聖誕節快樂，對過去一年為淡水、三芝地區治安、交通及為民服務打拼的所有分局同仁，特地準備了精緻的蛋糕及手工餅乾一同分享，感謝他(她)們的辛勞付出，同時也祝福聖誕佳節平安快樂。

(中時 )