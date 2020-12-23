冬天東北季風盛行，加上颱風間接帶來水氣，北台灣天氣濕涼，氣溫降至13度，中南部也下探17-21度，氣象局表示，週四至週六第二波東北季風來襲，天氣由濕涼轉乾，天氣多變化，為防止憾事發生，人安基金會提前夜訪發放睡袋、長袖衣物，並開放平安站提供臨時夜宿空間，讓寒士在漫長冷夜中，有保暖物品及避寒處，平安度過冷氣團。

因應東北季風來襲，為避免街友凍死街頭等憾事，人安基金會新北平安站，於本月在街友聚集處-圖書館、公園、河堤、板橋火車站、三重、新莊等處，不定期發送禦寒物資，讓街友溫暖過冬。人安新北平安站長張子文表示，不願路有凍死骨，且流浪是一時的狀態，平安站在低溫時期提供低溫避寒服務，避免其猝死街頭的可能，平安站將啟動防寒關懷機制：

(一)加強夜訪，發放睡袋、保暖衣物及暖食。

(二)氣溫低於15度以下，掛起並點亮「街友來防寒」燈具，開放街友臨時夜宿。

寒冬來襲，對露宿街頭，僅用紙箱、報紙保暖的街友而言，生活更顯艱鉅，因此每年農曆年前人安與創世、華山策略聯盟辦理「寒士吃飽30」的尾牙宴，已持續邁入31年，今年因疫情影響改變服務方式-「送禮到家」，在歲末年終給露宿街頭的流浪人、社會邊緣人、低收老人及待拉寒媽等弱勢家庭一份祝福與溫暖。

愛心專線：(02)2970-5589、劃撥帳號：19977434（戶名：人安基金會，備註：吃飽30）。

(中時 )