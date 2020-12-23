前立委余宛如接桃園資科局長23日宣誓上任。(蔡依珍攝)

前立委余宛如接桃園資科局長23日宣誓上任。(蔡依珍攝)

桃園市長鄭文燦23日在市政會議宣布新人事，由楊梅媳婦、前民進黨不分區立委余宛如接任資訊科技局長，鄭讚余擔任立委期間積極推動「資安通訊管理法」等科技創新法案，為台灣的數位科技轉型奠定基礎，期勉余宛如局長發揮在科技新創領域豐富的經驗，帶領資訊科技局推動桃園的數位轉型。

余宛如今也宣誓就職，她表示桃園位處國門之都、又是最年輕的城市之一，近年亞洲矽谷計畫、虎頭山創新園區等新興科技驗證場域也積極推動中，剛好疫後生活型態在改變，期許自己上任後能加快數位轉型，達成市民期待，她也笑言自己過去沒有福氣跟鄭文燦共事過，會盡快上手，讓相關政策推動更順利。

鄭文燦說，余宛如是台灣大學經濟學系學士、英國倫敦大學碩士，對於新創產業、數位科技及社會企業著力很深，在擔任立法委員期間，也擔任立法院數位國家促進會會長、立法院數位經濟與社會經濟國會聯誼會會長，並積極推動「資安通訊管理法」、「外國專業？才延攬及僱用法」及「產業創新條例修正案」等科技創新法案，為台灣的數位科技轉型奠定基礎，持續打造創新經濟生態系。

鄭文燦表示，桃園的資訊科技局在2018年3月15日成立，除維護管理市府資訊系統，在推動智慧城市、數位科技的創新與應用、市民卡與支持數位資訊產業等方面展現亮眼成果，桃園市也因此榮獲2019年ICF全球年度智慧城市首獎的肯定。

鄭文燦強調，台灣已進入數位轉型的大時代，市府推動亞洲．矽谷計畫，整合AI人工智慧、IoT物聯網、大數據、5G、自駕車等創新科技，期勉余帶領資訊科技局規劃與推動創新科技，促進台灣在下一波的經濟及產業的轉型。

鄭文燦也感謝前局長陳崗熒任內的努力與貢獻，並表示市府將繼續借重他的資訊專業，擔任桃園捷運公司副總經理，協助桃園捷運公司資訊技術開發及系統整合等工作，持續提升桃園捷運公司的數位服務品質。

(中時 )