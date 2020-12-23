中央氣象局指出，今天（23日）臺灣附近有一道鋒面形成，造成周圍水氣增多，中部以北及東半部地區雨勢較為明顯。隨著鋒面通過，明（24日）起天氣轉乾冷，降雨仍以東北部為主，但略為趨緩。「氣象達人」彭啟明表示，要注意下周在跨年左右會有一波大降溫，不排除這波冷空氣會出現10度以下低溫，恐達寒流等級。

氣象局表示，明天起隨著鋒面通過、後方冷空氣南下，天氣逐漸由濕冷轉為乾冷。降雨以東北季風迎風面為主，靠近基隆北海岸、宜蘭、大臺北山區有短暫雨，雨勢稍微緩和；其餘地區雲量較多，但天氣也逐漸好轉，中南部則會開始轉晴。

溫度方面，受到冷空氣影響，今夜至明晨各地低溫約在16至20間，白天北臺灣高溫仍在20度以下，花東地區約23、24度，中南部26、27度。氣象局表示，今夜至明晨水氣仍多，3500公尺以上的高山仍有下雪機率。

氣象局表示，明天（24）起隨著鋒面通過、後方冷空氣南下，天氣逐漸由濕冷轉為乾冷。(氣象局)

彭啟明於臉書表示，明後兩天（24-25）氣溫略降，天氣逐漸轉乾冷，雖仍有一些水氣殘留，但雨勢趨緩，除迎風面有陣雨外各地天氣有變好趨勢。直到周六（26）開始又會回溫，周日（27）還有一波微弱鋒面接近，雨勢會再擴大。

不過彭啟明指出，目前預估跨年左右會有一波大降溫，下周三、周四（30、31）有一波西伯利亞冷空氣直衝南下，最冷時間點會落在「跨年－元旦」。彭啟明說，很多預報都指出，屆時會出現7、8度低溫，而只要10度以下低溫就代表到達寒流水準。整個一月是典型天氣最冷的時候，未來陸續會再出現降溫，請民眾做好保暖準備。

(中時新聞網)