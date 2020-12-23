陳時中回應記者問題。(從33分起)

紐西蘭籍機師違反防疫規定釀多人染疫，不僅害機上2名同事染疫，還與一名廣達集團30多歲女員工（案771）密切往來，讓台灣本土253日零確診破功，指揮中心昨(22)日公布機師和女員工活動足跡後，今(23日)網路又瘋傳疑似有新的足跡。而今衛福部長陳時中面對媒體追問足跡資訊時，竟要記者「你就不用再問了」。對此，資深媒體人陳揮文則是反問，「不然記者要幹嘛？」難道陳時中講什麼就寫什麼。

今有媒體詢問陳時中，根據外流的足跡報告中顯示，也可能會有無法掌握人流的地方，為何沒辦法公開？陳時中則回應，「你就不用再問了，一切足跡就是以指揮中心公布的為準。」陳時中表示，公布足跡的基本原則是「不能掌握」才會公開，對於相關違規、洩漏已交由政風單位調查。

陳揮文今在廣播節目《飛碟晚餐 陳揮文時間》中談到陳時中的回應時說，「啊我們記者就是要提問啊，不然記者要幹嘛？難道你講什麼就寫什麼。」他也進一步批評陳時中，「這態度不對」。

至於網路上流傳的紐西蘭機師新足跡，指揮中心發言人莊人祥表示，由於涉及個案疫調資料，不管是真是假都不能隨意轉傳，若是「真的」就是散佈，違反傳染病防治法；若是「假的」則涉及散布假訊息，提醒民眾收到類似訊息都不要轉傳。

(中時新聞網)