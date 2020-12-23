新冠疫情回溫，東北角暨宜蘭海岸國家風景區管理處今宣布，原訂明年1月1日和福容大飯店共同舉辦的「2021福隆迎曙光」及元旦音樂會活動，因應新冠疫情影響，為避免群聚活動造成防疫破口，活動確定取消。

東北角管理處長陳美秀表示，雖然「2021福隆迎曙光音樂會」活動取消，但管理處整合福隆地區觀光特色，從12月18日到明年3月10日在福隆遊客中心、火車站及蔚藍大道周邊有自行車光環境布置及燈飾意象，將福隆地區佈置宛如國外浪漫氣氛，歡迎民眾造訪。

此外，東北角管理處也分別在宜蘭外澳、壯圍、南方澳等地遊客中心，設置節慶氛圍和造型燈飾，打造浪漫台2線「光環境」，盼藉此讓遊客從元旦迎曙光至農曆年、元宵節、西洋情人節，到東北角有個幸福溫暖的過節氣氛。

管理處提醒，進入公眾場所民眾須配戴口罩、量體溫、酒精消毒，避免進出人潮過於擁擠的地方，落實防疫作為。

(中時 )