台達電資料中心解決方案再下一城，台達電宣布，協助台塑集團規畫、設計與建置全新資料中心，採用台達電電源系統與不斷電設備、空調與資料中心管理系統，供台塑集團海外分部使用，該資料中心PUE值低於1.5，每年預估可減少30％電量。

台達電上週宣布後模組化資料中心解決方案為河內電信子公司打造Tier 3資料中心後，昨日又宣布，為台塑集團新資料中心提供解決方案，台塑集團總部的全新資料中心位於新北市，具備750kW的電力容量，總占地約300坪，是台塑集團全球IT資訊中心的骨幹，台達電特別為台塑集團的需求量身定制資料中心解決方案，並負責建置。

台塑企業管理中心常務委員暨台塑生醫董事長王瑞瑜表示，這個全新的資料中心是台塑集團海外分部所有 IT基礎架構的支柱，台達電團隊建置資料中心的能力與及經驗，是台塑集團選擇台達的決定性因素，結合台塑生醫所生產的鋰鐵電池系統。

台達電資深副總裁暨資通訊基礎設施事業群總經理鄭安表示，與台塑集團合作中，台達電提供的產品包含電源系統、空調以及資料中心管理系統，資料中心管理系統可有效管理設備及監控PUE值，達到資料中心最佳的電力效率。

台達電的資料中心解決方案是台塑綠色資料中心達成PUE值低於1.5的關鍵之一，台達電表示，與舊的資料中心相比，新的資料中心每年預估可減少高達30％的用電量，此方案採用N+1設計架構供電，包括提供NT 120 kVA不斷電系統（UPS），並搭配台達電43kW的機櫃式冰水型空調，打造冷通道封閉系統。台達EMS產品則監控機櫃設備的溫濕度，搭配資料中心管理系統，機房管理者可透過檢視資料中心關鍵資訊，提升資料中心的效率以及生命週期。

(工商 )