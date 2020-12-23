壹傳媒創辦人黎智英獲准保釋的消息傳出後，有香港法律學者和議員今日(23日)直指高等法院的決定匪夷所思，表示按照香港法治明文規定下，黎智英理應不准保釋，強調裁決令市民對法治感到失望，要求律政司上訴，不能讓黎「跑路」或尋求政治庇護，逃避法律制裁。

香港法學交流基金會副主席兼法學教授傅健慈說，對高院的裁決感到匪夷所思和非常失望，並稱，黎智英本已有非常高的潛逃風險，加上其身負欺詐及危害國家安全等數宗重罪在身，而且黎亦在保釋期間，因涉干犯《港區國安法》被捕，傅直斥，單是基於這個原因，根據本港法律已是明文規定不准疑犯保釋，促請律政司要就裁決提出上訴，以彰顯法律公義。

傅健慈表示，近日已有多名反修例示威者棄保潛逃，即使黎現在要提交1000萬港元的保釋金，目前黎每周只需3日到警署報到，意即還有4日可以有機會跑路，炮轟根本不應批准保釋，又指裁決再次令市民對本港司法感到失望，若黎最終真的潛逃，只會再次證明司法機關把關不力，他認為司法機構必須正視申請保釋的問題，並堵塞漏洞、完善及統一保釋的標準，司法改革刻不容緩。

香港議員葛珮帆則表示，收到不少市民對黎智英獲保釋感憤怒，指黎涉犯多罪，質疑讓他保釋太寬鬆，過往亦有違法人士在保釋期間潛逃，擔心先例一開，日後會有同類事情發生。

(中時 )