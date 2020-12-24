NCC正在審查戴永輝收購台灣寬頻通訊（TBC）旗下5系統的交易案。NCC表示，黃國昌提供的檢舉證據主要關於TBC的上層公司2016年股權轉移案資金流向問題，目前已找相關人士到會說明，仍會持續調查。

國家通訊傳播委員會（NCC）日前對大大數位匯流董事長、大豐有線電視董事戴永輝向亞太電信董事長呂芳銘收購TBC上層公司Dynami Vision 65%股權一案召開公聽會與聽證會，目前還在審查交易案階段。案件審議時間已將近1年，仍持續卡關。

NCC副主委暨發言人翁柏宗表示，前時代力量立委黃國昌有提供TBC案件的檢舉證據，NCC先前啟動行政調查，檢舉內容主要是關於TBC在新加坡上層公司APTT股權轉移案的資金流向，雖然屬於大豐收購案的前前手，但會持續調查。

媒體詢問，資金流向問題是不是跟國內某大型有線電視集團有關。翁柏宗表示，委員會還沒討論到這部分，現階段無法公開。

翁柏宗所指2016年股權轉移案，是指亞太電信董事長呂芳銘與鴻海集團創辦人郭台銘先前以個人資金共同出資，2016年在新加坡成立持股100%的控股公司Dynami Vision，並取得TBC上層公司亞洲付費電視信託基金（APTT）的信託管理人身分一事。

郭台銘在2019年因為有意角逐總統，為避免黨政軍條款疑慮，主動出脫Dynami Vision持股給呂芳銘，這項交易案NCC在今年3月通過。（編輯：林興盟）1091223

(中央社)