原PO在臉書社團發文表示，他對吉蒸牧場鮮奶情有獨鍾。(圖擷取自我愛全聯-好物老實説)

全聯不時推出優惠價格，是不少人撿便宜的天堂。不過，一名網友卻表示，自己情有獨鍾「吉蒸牧場」這款鮮奶，更說就算這款鮮奶高於行價，也甘願購買。他也大力推薦給同樣愛喝鮮奶的人，建議真的可以試看看，「真的好喝！喝了好療癒」。

原PO在臉書社團社團「我愛全聯-好物老實説」上發文表示，自己是個鮮奶愛好者，網路上推薦的厲害鮮奶品牌他幾乎都喝過一輪，但唯獨「吉蒸牧場」這款鮮奶特別好喝，他更力推給同樣愛喝鮮奶的人，並表示非常值得一試。

原PO接著說明，吉蒸牧場通路少，所以在全聯看到，立馬買了回家，「以前只有玻璃瓶裝，通路很少，現在紙盒裝偶而會在全聯出現，我寧可捨棄特價的鮮奶，也要買吉蒸牧場」。他更形容這款鮮奶喝了相當療癒，「連續忙了大半個月了，感覺比出國還累，這時喝吉蒸特別舒服」。

貼文發出後網友熱烈回應，「吉蒸真的好喝，原來現在全聯也有了」、「上次去到花蓮也有特別的去他們的牧場，真的很喜歡」、「喝過玻璃瓶的，真的好喝」。不過有不少網友抱怨在自家附近的全聯都沒看到，就有內行表示，「這是地區限定喔！在北北基和宜花東的全聯才買得到」。

(中時新聞網)