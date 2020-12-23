雲朗觀光集團23日與南開科技大學、弘光科技大學，及東海大學簽署合作備忘錄，將以位於南投日月潭的雲品溫泉酒店，與學界共同推動永續旅遊、環境守護和地方創生，並由飯店提供業師與實踐場域，結合三校現有餐旅、地方文創、人文教育、食品安全、醫護幼保、環境守護的教學專業，打破產學框架，正式投入跨領域的「共學合作」。

該項合作備忘錄23日由雲朗觀光集團總經理盛治仁，與南開科技大學校長許聰鑫、弘光科技大學第一副校長易光輝，及東海大學校長王茂駿共同簽署。

有別於一般飯店傳統合作，僅在餐旅相關科系的實習及就業招募合作，雲朗觀光集團希望此合作案，能打破框架，除在人力安排外，還與三校擴大攜手深耕人才培育、服務科技、醫幼互助，及「地方創生和永續發展」等四大領域。首先在人才培育方面，雲朗與三校夥伴，針對產學實習、海外人才交流、企業與環境永續發展、管理知識，及文創藝術開發等面向，進行合作。

服務科技方面，該合作案將人工智慧（AI）逐步推廣，讓整體服務流程更順暢，但卻保留服務的溫度、大數據應用、擴增實境（AR）與虛擬實境（VR）科技應用導覽等教育宣導實踐。

醫幼互助方面，包括職業安全衛生、醫護保健知識、食品安全、急救知識、技能培育、幼兒帶領與照顧、同仁健康，及家庭關懷等領域互助。

至於地方創生和永續發展，將採用企業社會責任（CSR）與大學社會責任（USR）策略合作方式，攜手推動地方文化與農特產扶持、永續旅遊發展、區域鄉鎮循環經濟推動，及地方青年返鄉等。

盛治仁說，現今大專院校教育培育出人才，應具備「4C」能力，包括批判思維（Critical Thinking）、創造力（Creativity）、社交技能（Communication skills）、團隊協作能力（Ｃollaboration），藉由產學合作，期望提升學生未來就業力，共創產業創新能量。

易光輝指出，雲朗觀光集團成功讓台灣飯店走入國際，在國際觀光業一級戰區的義大利，擁有5家頂級酒店及莊園。弘光在雲朗集團成立之初，便開始結緣合作，學生到雲朗集團台灣旗下多家觀光酒店實習。

弘光近年來全面提升國際化學習環境，各系不但邀請國際技優得獎者，及專家，蒞校技術交流，也選送優秀學生出國深造，持續強化海外實習專業加值，及國際就業移動力，該校每年補助230位以上的學生，赴海外實習。

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