外貿協會與台灣非洲經貿協會23日辦理「認識非洲新朋友─索馬利蘭」研討會，邀請索馬利蘭駐台代表穆姆德分享索馬利蘭國情、文化與經貿現況；並邀請索馬利蘭商工會秘書長Mr. Ibrahim Ismail及貿協駐奈洛比台貿中心分享商機，首次活動即吸引逾150位廠商出席。

貿協秘書長林芳苗表示，非洲大陸經濟雖受疫情衝擊，但預計2022年非洲經濟將恢復平均4％的成長動能。而貿協今年突破疫情限制，首度於線上邀請索馬利蘭買主與我商洽談，若疫情緩和，貿協規劃於明年將辦理拓銷團至索馬利蘭拓銷及考察。

經濟部國際貿易局副局長劉志宏表示，今年的疫情衝擊世界經貿情勢，但台灣應對疫情反應迅速，相信台灣可以向非洲各國分享經驗。雖然台灣跟非洲因地緣位置相隔甚遠，但台索雙邊甫於今年8月份建立代表處，相信未來台灣跟索馬利蘭還有非洲各國的經貿關係會愈加密切。

索馬利蘭代表穆姆德表示，索國跟台灣共享民主、自由跟法治的價值觀，索國農、漁及礦等天然資源豐富，政府無論對外商終端產品跟中間財進口都提供免稅待遇，亦提供土地給赴索國投資的廠商，加上索國地理位置，包括東部非洲地區內陸國家出口亦仰賴索國，故建議廠商可赴索尋找商機跟合作機會。

目前索馬利蘭產業結構以農業、畜牧業及漁業為主，並積極強化農、漁業產能，發展能源、礦業、金融及電信業，此次活動期能覓得相關產業合作機會。

(工商 )