英國脫歐的過渡期將於今年底屆滿，但英國與歐盟的貿易協議談判一直無法達成共識，談判期也一再延長。22日有消息指，歐盟已準備好將談判期限延長至明年元旦之後。英國房屋、社區及地方政府大臣詹李克表示，無論在捕漁權還是公平競爭方面，目前進展還無法讓首相簽署協議。

稍早前有消息指，歐盟談判代表巴尼耶向27國代表匯報時表示，如果英國同意就捕魚權作出妥協，雙方有望在今年聖誕節前達成協議，但愛爾蘭總理馬丁認為，磋商很可能會持續到聖誕節後。

據報導，英歐雙方的分歧正在縮小，但捕魚權問題仍是談判的主要障礙；歐盟提出在英國水域捕捉的漁獲減少2成半，但英國則要求減少3成到3成半。聽過巴尼耶最新一輪匯報的匿名外交人員表示，歐盟方面雖正在盡最後努力，務求與英國達成協議，但「歐盟不會對英國關閉大門，準備好將磋商延長到明年1月1日之後」，另1位歐盟外交官亦稱，「雙方都無意停止談判」。

(中時 )