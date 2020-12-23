「牛年鴻運到」圍爐宴，每桌10位2萬6800元加計1成服務費，12月底前預付訂金，即享早鳥優惠免1成服務費。（COZZI Blu和逸飯店．桃園館提供）

農曆春節正是團圓聚餐的好日子，今年適逢疫情無法出國，瞄準商機，飯店紛紛推出外帶年菜。COZZI Blu和逸飯店．桃園館為搶攻春節外食商機，推出「牛轉乾坤慶團圓」6人份年菜外帶，以粵式料理手法、主打在地食材入菜，全套7道菜色售價8800元，再加贈主廚特製伴手禮「黑金奶皇流沙包」，110年2月11日除夕當天取貨。

每年飯店主廚推出的年菜外帶皆熱賣，和逸飯店．桃園館行政主廚邱有彬首次推出「牛轉乾坤慶團圓」6人份年菜外帶。其中「團圓群聚五福集」有蟲花海蜇絲、東港香烘烏魚子、馬告原鄉鹹豬肉、秘製黃金泡菜、八里五味鮮九孔，選用5種不同台灣在地特色食材入菜，讓人食指大動。八珍極品佛跳盅，以鮑魚、蹄筋、豬腳、魚皮等各式富含膠質的食材，加入開陽、扁魚、老母雞熬煮8小時，滋補營養不油膩，熬煮出佛跳牆最佳風味。

聖路易肋排佐黑胡椒醬選用台灣在地黑豬肉，兩段式火烤烹製後，再淋上自製的黑胡椒醬，軟嫩的口感令人吮指回味。而主廚融合台、粵手法的港式臘味米糕，以港式乾腸、臘腸為基底，搭配糯米、香菇、開陽、蛋酥製成，既可嘗到港式風味，亦感受主廚的巧思變化。還有松露龍皇海大蝦、波羅藍眼海上鮮、鮮菇蟹腿翠玉蔬等，道道精彩，每一口都是頂級風味。凡購買全套年菜，另贈主廚特製黑金奶皇流沙包，全套售價8800元。

而館內宴會廳餐飲團隊也設計「牛年鴻運到」星級圍爐饗宴，除了10道年節佳餚外，飯店特地邀請樂團及魔術表演，讓親友過年團聚時刻更能享受熱鬧團圓氣氛，每桌10位售價2萬6800元加計1成服務費，12月31日前預付訂金，即享早鳥優惠免1成服務費。

(中時 )