在大陸人稱「何老師」的何炅，一直以來給人的印象都是謙和有禮、富有正能量的一位藝人，入行多年的他，除了擁有極佳的人緣外，幾乎沒爆出過負面新聞；只是形象如此好的何炅，最近捲入收粉絲禮物還覺得不好轉手的負面消息中。

在演圈藝形象極佳的何炅，入行多年幾乎沒有負面新聞，但近日卻捲入「人設崩塌」的爭議中。日前有網友貼出一段節目截圖，節目中，何炅提及粉絲送的禮物上都貼了應援標語且撕不下來，這些禮物都只能自己用，沒辦法送人；何炅更細數自己有20多個保溫杯、50多支筆；沈夢辰也在節目中說，當時自己和杜海濤交往時，他也是拿應援品去拜訪自己父母，上面的標籤也沒撕掉，讓她十分尷尬。

網友貼出何炅在節目中說粉絲贈品不好轉手的截圖 (圖/ 微博)

該負面新聞出來後，更有網友加碼爆料粉絲後援會送給何炅與其他主持人的禮物都相當昂貴，甚至還有人大手筆送金條；許多網友認為主持人本不該收粉絲禮物，但覺得更不該的是，不應該收了禮物又嫌不好轉手。

看著事情持續延燒，何炅昨(22日)也在微博上發文致歉。他在貼文中說，這段內容已是一年多前的花絮，現在自己再看也覺得不妥，原本是想和大家溝通「不要浪費」的觀念，沒想到反而成了負面教材，除了感到抱歉之外，他也鄭重聲明日後不再收任何禮物，並且希望粉絲、藝人朋友與團隊能諒解與配合。

(中時新聞網)