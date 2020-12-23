壽險業朝南獵地。南山人壽23日公布，以21億元買下台南新市區四棟廠辦大樓，南山人壽總經理范文偉表示，這四棟廠辦大樓都帶有租約，投報率符合壽險資金運用的要求，且鄰近南科，廠商需求強勁，後勢看好，這也是南山人壽首次投資台南工業區土地。

南山人壽今年已以312.76億元，標下世貿三館70年地上權，也以6,200萬元的權利金，拿下淡水沙崙占地1.1萬多坪的50年地上權，要作自用教育訓練中心，台南的廠辦是南山人壽今年第三筆投資不動產。

南山人壽以21億元向國際興業、求美工藝及盛晉3家公司，買下台南市新市區的四棟廠辦大樓，標的位於台南新市工業區，土地面積約4,834坪，建物面積約1.5萬坪，四棟廠辦現在都有知名廠商承租，且租約都還有一到二年以上，具穩定的租金收益，租金報酬率符合金管會規定。

南山人壽強調此四棟廠辦大樓，鄰近台南科學園區，周邊產業聚集，且近期科技大廠陸續進駐南科，可望帶動當地廠辦需求，後市可期。

這筆投資也是南山人壽第二次投資台南不動產，之前是2014年投資台南6號廣場，目前正在興建商場加商辦的複合式大樓。

南山人壽近年在不動產投資上亦展現相當的雄心，如世貿二館、世貿三館、台北信義區公所等，強調其投資台灣的決心，亦看好台灣商用不動產的前景，因此對好的不動產都會評估投資。

(工商 )