台中市議會民進黨團新任總召，經謝明源、賴佳微、張耀中3人協調後，年輕的張耀中及賴佳微為促進民進黨團結，2人決定禮讓給前輩謝明源；由謝明源出任下屆黨團總召，張耀中與賴佳微擔任副總召。謝明源強調，3人明年起將共同領導民進黨團，肩負起為監督市府的重責。

市議會民進黨團指出，該黨團將在25日產生新的下屆總召，原本只有賴佳微1人登記角逐；昨天晚上截止登記前，謝明源與張耀中兩人加入登記行列，呈現3人登記問鼎總召。

現任黨團總召陳世凱希望能夠採取協調方式，選出下屆的黨團總召，今天晚上邀請3人於金悅軒餐敘居間協調；民進黨台中市黨部主委李天生前往督軍，萬一協調破裂時，希望能再進行勸說，黨內以和為貴，扮演好在野黨監督的角色。

民進黨團強調，會中大家都希望民進黨內團結一致，兩位較年輕的張耀中及賴佳微，基於尊重謝明源是黨內資深市議員，且擔任過立委等資歷，2人禮讓給謝明源。黨團希望3人共同領導，決定再增列1席副總召，讓張、賴兩人同時擔任下屆黨團副總召。

(中時 )