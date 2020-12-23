富邦投信自2017年起即開始委託中華經濟研究院，針對不同世代之退休理財進行專案研究，歷年來的研究結果均發現，年輕族群退休準備過於保守，在高風險產品的配置比重較低。富邦投信量化及指數投資部主管呂其倫指出，年輕族群應從一開始工作就開始準備退休金，建議應該提高股票資產配置比重至6～8成，才有機會享受經濟發展與時間複利果實，且應該以長期趨勢看好的投資標的為首選，年輕人除立足台灣外，也應放眼未來10年的投資趨勢，進行國際布局與配置。

呂其倫分析，未來10年的投資趨勢除台灣外，可特別留意全球大趨勢，包括立於不敗的中國、成長中的印度、強勁的美國、反轉的日本、以及崛起的東協。首先，中國方面，今年大陸五中全會定調2035年進入創新型國家前列，2035遠景目標包括中國實現經濟總量或人均收入翻倍，中國經濟實力、科技實力、綜合國力將大幅躍升，經濟成長持續下，15年內可望超越美國成為世界第一大經濟體，絕對不容忽視。

未來的第二大經濟體則可望由成長中的印度奪下，據國際專業服務公司普華永道（PwC）的《2050年的世界》（The World in 2050）報告，全世界人口第二多的國家—印度未來30年經濟將大幅成長，平均每年5％。到了2050年，印度預計將超越美國，成為全球第二大經濟體，國內生產總值將佔全球的15％。印度挾著市場優勢：龐大市場、勞動力優勢、中高收入人口快速增加、消費進入成長階段、新的「世界工廠」，是年輕族群應納入配置的焦點。

近10年NASDAQ指數持續創新高，呂其倫認為，未來美股以科技為主導的方向不變，根據美國半導體產業協會及半導體研究聯盟先前發表「半導體十年計畫」預覽報告提到，未來10年美國每年將投入約34億美元以資助半導體研發，鞏固美國半導體在全球領先的地位，預期可望創造100萬份工作機會，並增加美國GDP產值1,610億美元。美國資訊科技研究與顧問公司Gartner，發佈的趨勢報告揭示未來5至10年將影響美股及全球的科技趨勢，將是未來10年美股最值得關注的方向。

至於日本方面，在簽署RCEP後，為日本帶來反轉的契機，此外，日本政府及企業宣布未來持續積極擴大興建基礎建設、地標、拓展娛樂事業及舉辦國際性活動，在以人為本的思維下，日本提出2030年社會5.0，建立串聯AI、機器人、物聯網等科技的超智能社會，將藉此重返經濟強權地位。

受惠於RCEP的還有東協，東協國家擁有龐大且具競爭力的勞動人口，加上許多國家近年進行各項政策改革，吸引外資資金持續進駐，帶動整體地區經濟成長，今年度與其他五國共同簽署「區域全面經濟夥伴協定(RCEP)」，將觸及2.2億人口及全球約30％GDP，提升亞洲經濟勢力及促進多數東協國家貿易成長。其中越南是少數全球經濟正成長的國家（約2.5％），或將成為下一個中國，最為看好。

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