台灣科學家不斷追求卓越，生技醫藥領域非常傑出的中央研究院特聘研究員吳漢忠，學術發表、專利技術皆特別突出，12月再傳好消息，獲選為「美國國家發明家學院（National Academy of Inventors, NAI）」新科院士（NAI Fellow），中研院今（23）日讚許表示，「這是學術發明家的最高榮耀！」

吳漢忠目前為中央研究院細胞與個體生物研究所特聘研究員，同時也領銜生醫轉譯研究中心主任，投入研究工作至今發表超過110篇國際期刊論文、獲得66項專利技術，其中更有20項技術已成功授權予生技公司、7項技術正進行臨床試驗或上市銷售、7項專利正進行前臨床試驗。

中研院表示，吳漢忠的研究成果，不僅在基礎研究和應用科學上具重要價值，也為臺灣及全球的生技醫藥產業、藥物開發帶來實質貢獻，其創新研究成果更是在國際上受到肯定。

美國國家發明家學院每年都會選出百位新科院士，以表彰在促進生活品質、經濟發展和社會福利發展上，具傑出貢獻且在研究發明上展現創新精神的科學家與發明家。今年選出175名新科院士，共計擁有約4,700項美國專利，臺灣本次名單，除了吳漢忠，同獲榮銜的還有國立交通大學國際長暨電子工程系特聘教授陳冠能。

目前全球共有1,403名NAI院士來自250間頂尖學術機構、政府及非營利研究組織，並共計擁有超過42,700項美國專利。中研院迄今有12位院士獲頒此項殊榮，包括：廖俊智院長、翁啟惠前院長、劉扶東副院長、錢煦院士、朱經武院士、李文華院士、李澤元院士、范良士院士、張懋中院士、莊炳湟院士、楊泮池院士、盧志遠院士及錢煦院士。

(工商 )