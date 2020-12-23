台零確診破功 韓網友:「1個確診就可以上新聞啊」上萬鄉民笑了（翻攝 臉書粉專 ／台灣妞韓國媳）

新冠肺炎台灣維持253日零本土確診病例的紀錄破功，全台震驚。消息也傳到韓國去，引起韓國民眾注意，部落客「台灣妞韓國媳」說，有韓國網友說：「一個確診就可以上新聞啊」，不但語帶羨慕還說「我也想住在這樣的地方」，台韓疫情強烈對比引發網友熱烈討論。

部落客「台灣妞韓國媳」在臉書粉專發文指出，台灣1個本土案例應該是大家昨天最驚嚇的消息，然後我今天就看了一下韓國新聞有沒有報導，就看到韓國鄉民説：「1個確診就可以上新聞啊...」、「我也想住在這樣的地方....」，她還自嘲，台灣2個本土確診病例相隔了8個月啊，我們韓國8個月每天都在確診啊，我們今天又破千了喔！！！

據韓聯社報導，南韓23日新增確診病例1092例，累計確診達5.255萬例。 為遏制疫情蔓延，南韓從本月24日起全面禁止在餐廳內進行5人以上的聚會，並禁止首都圈地區的一切私人聚會。此外，滑雪場、溜冰場等冬季體育設施的運營全面叫停，並關閉人群密集的主要旅遊景點。多數民眾恐怕只能在家中度過耶誕和跨年假期。

這篇貼文曝光1天，超過1.5萬人按讚，網友紛紛留言「雖然驚嚇，但現在看你這樣說，還是笑出來了」、「美國每天都20到30萬例了，早就看到麻木」、「痛苦果然是比較出來的」、「天啊～～不想回到之前到處都不能去的時期啊……」、「讀資優班壓力很大的，隨便掉個1分，便是如喪考妣。大家加油~」。

(中時新聞網)