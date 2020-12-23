賴士葆怒轟:我叫你惦惦！遭反質詢 立院拍桌對嗆蘇貞昌

立院將在本周四表決萊豬進口行政命令，一旦通過將於明年1月1日上路。藍委賴士葆日前於立院院會針對此事質詢時，與行政院長蘇貞昌爆發口角，並當場拍桌怒轟「我叫你惦惦！」蘇貞昌也回應拍桌，還反嗆「你敢我也敢」，畫面曝光後引起網友熱議，有網友十分傻眼的表示，桌子是無辜的。

賴士葆指出，按照《地方制度法》規定，地方有權力訂自治條例，方有權利訂定相關的自治條例，可以做出比中央更加嚴格的規定，並和蘇陷入爭吵，過程中，賴要求蘇揆不要反質詢，但蘇貞昌仍不停止發言，惹怒賴士葆，當場拍桌怒轟「我叫你惦惦！」蘇貞昌也拍桌回應，「不要拍桌子！」

賴士葆拍桌回擊「你為什麼這樣子？」蘇貞昌回嗆「你敢拍我也拍」，而賴士葆則繼續追問「你為甚麼這樣子？」蘇貞昌則說，「啊你就這樣」，整個過程中，雙方各拍了3次桌子。

接著，賴士葆十分不滿的表示「我沒問你，你怎麼可以反質詢？」蘇貞昌反嗆「你講不清楚用拍桌的沒用啦，你問我，我回答你啊，還要繼續拍嗎？」賴士葆說「不要拍。」蘇揆酸「對阿，不要拍嘛，有點修養。」

賴士葆和蘇揆的爭吵也引起網友熱議，有的網友表示，「桌子無辜耶」、「翻桌表達」、「一個行政院長跟人家在立法院拍桌」、「一個國家級行政院長在跟一個立委拍桌像話嗎」、「總統說可以拍桌！立委問東你答西下面的人也群起效之換我也會拍桌的」。

有的網友則認為，「乾脆訂孤支好了」、「小孩子吵架……」、「叫賣嗎？」「如果無賴院長這表現叫民主！那世界各國的民主就不必推廣了，共產好了，丟臉啊」、「民進黨入黨培訓大概90%的課程比重都在教人打太極，每個都一個樣」。

(中時新聞網)