時代力量立委王婉諭質疑社安網2.0政策與第一線社工人員溝通不足，存在許多問題，行政院祕書長李孟諺晚間表示，衛福部應該歸零思考，仔細盤點外界建言，若真的無法盡如人意，也要謙卑坦白的對外說明。

王婉諭今天舉行記者會，質疑明年可望上路的社安網2.0規劃，依然問題重重，且未與基層社工討論 ，社工人員希望在政策上路前能與政府再討論溝通，避免重蹈社安網1.0覆轍。

李孟諺晚間表示，行政院將會請衛福部仔細盤點王婉諭的建議，看看中間是否有所誤解，或者在溝通上做得不夠，沒有考慮到第一線人員的心聲。

他說，如果相關規劃確實在現階段無法盡如人意，可能外界期待很高，而政府力量有其極限，那也要謙卑坦白的對外界說明，要虛心檢視外界的看法「歸零思考」。

李孟諺說，相關建議將由衛福部進行判斷，也希望衛福部虛心傾聽相關意見，若有溝通不足，也應再看看如何能做得更完善。

(中時 )