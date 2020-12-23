英法周二同意卡車司機持有新冠肺炎檢測結果為陰性證明書，就能在英國多佛港開卡車上渡輪至法國加萊港，但英國零售商協會（BRC）周三擔心多佛港正塞進數千輛卡車，在回復正常運輸前，英國的蔬果等新鮮食材有供應中斷風險。

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(工商 )

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