英法運輸不恢復 英國新鮮食材有供應中斷風險 21:532020/12/23 工商 鍾志恆 、綜合外電 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 Facebook Messenger Line Weibo Twitter Telegram 複製連結 字級設定：小中大特 英法周二同意卡車司機持有新冠肺炎檢測結果為陰性證明書，就能在英國多佛港開卡車上渡輪至法國加萊港，但英國零售商協會（BRC）周三擔心多佛港正塞進數千輛卡車，在回復正常運輸前，英國的蔬果等新鮮食材有供應中斷風險。 英國發現南非新變種病毒 同樣更具傳染力 《半導體》南亞科合約價有望小漲 外資連兩日買超 (工商 ) #英國 #運輸 #新鮮食材 #供應 #中斷 也許您會感興趣 其他人正在看 推薦閱讀 大腦大的哺乳動物容易滅絕 英研究解密箇中原因 02:252020/12/24 國際 阿湯哥爆對工作人員飆粗口挨轟雙面人 公關默認急滅火 09:372020/12/24 娛樂 搶救洋蔥身價 彰化啟動緊急採購 04:102020/12/24 地方新聞 防變種病毒 加拿大禁英國航班入境延長至1月初 10:082020/12/24 國際 企業產品銷向RCEP宜申請優惠國原產地證明 04:102020/12/24 全球財經 疫苗抗變種病毒 4藥廠有信心 04:102020/12/24 全球財經 病毒變異 防護到位不用怕 04:102020/12/24 話題觀察 更突變、更具傳染力！英國發現南非新變種病毒 患者有驚人變化 05:142020/12/24 國際 預售資金強監管 陸房企加速洗牌 04:102020/12/24 產業財經 科技龍頭踏足汽車產業 Apple定於2024年推出自動駕駛車款 09:412020/12/24 汽車情報-汽車新聞 台灣軌道產業自主 此其時矣 04:102020/12/24 時論廣場 財經熱門新聞 雪紅阿姨「大喜日」第3支飆股掛牌 散戶抽中現賺8.8萬 - 財經 它正奪取世界經濟的王位？ 德媒：歐美只能觀望 - 財經 《類股》晶電、隆達最後交易日 股價華麗轉身 - 財經 遭川普一刀斃命 專家爆第二個華為死期快了 - 財經 經濟繁榮全靠中國 澳學者：應拒美用中澳關係評估同盟忠誠度 - 財經 發表意見 留言規則 中時新聞網對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時新聞網的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時新聞網有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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