麗緻坊推出「麗緻祥福新春禮盒」，原價3400元、優惠價2980元。（麗緻餐旅集團提供）

距離2021春節還有近2個月，連續3年榮獲《米其林指南》1星肯定的台北亞都麗緻大飯店天香樓為滿足不同圍爐需求，精心推出6人一桌2萬1880元＋10％、10人一桌3萬5800元＋10％及15人一桌6萬9800元＋10％春節桌菜，只餘零星桌數，。

麗緻餐旅集團表示，「今年受疫情影響，天香樓訂位狀況比往年更加熱烈，又以6人小桌數與15人大桌數詢問度最高，估計因無法出國，使得年節團聚人數呈現M型走向。近年年菜消費市場亦呈兩極化現象，集團在銷售策略上分別鎖定高端家庭與零售通路客層」。

亞都麗緻天香樓以鮑魚、刺參、花膠等奢豪食材，瞄準頂端家庭客層；麗緻坊則以年節禮品為主，搭配冷凍年菜，主打簡單覆熱程序與彈性實惠價格，整合麗緻坊線上線下販售與各大百貨多方佈局，搶攻零售通路客層，預計帶動整體業績倍數成長。

天香樓恪守杭饌精神，以兩輕一清手演繹杭州宴客大菜於圍爐桌宴，「八方招財福臨門」以螃蟹八爪象徵八方，蟹粉為金、豆腐為玉，搭配渾圓飽滿的獅子頭，有金玉滿堂團圓過好年之意；「百子千孫慶滿堂」將烏參與鮑魚燒製，取其湯汁炒香蝦卵後淋於鮑參之上，鮑魚和烏參軟Q鮮甜且富含甲殼香氣，蝦卵更隱喻為百子千孫和樂融融，是一道充滿祝福的年節手路菜。除餐點外，另有許多年節附加活動，例如：闖關遊戲、折氣球、剪窗花等互動小遊戲。

亞緻餐飲麗緻坊保留年年暢銷的麗緻東坡肉禮盒、天香小滷系列以及各式堅果禮盒，此次更新增天香樓招牌前菜杭式花雕醉雞。杭式花雕醉雞（580元），精挑土雞含豐富膠質的雞腿部份，烹煮之後再以精釀花雕酒浸漬入味，冷藏皮肉間有著水晶般的膠質；天香樓私房精製的天香小滷系列囊括牛腱、豬耳片、鴨舌、鴨翅、牛筋等多樣滷味精選，講求食用方便性，超值價格自120元起。此外，麗緻坊更推出麗緻祥福新春禮盒（原價3400元，優惠價2980元），滿足不同客層自用或送禮需求。

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